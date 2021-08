À quelques jours de la fin du mercato estival, le Montpellier Hérault tremble suite aux nombreuses rumeurs qui évoquent un départ de son buteur Andy Delort.

En conférence de presse son entraîneur Olivier Dall’Oglio est revenu sur ces rumeurs et espère plus que tout pouvoir garder sa star. « Le mercato est trop long. Cela n’a pas de sens. Je comprends que ça fasse parler, mais c’est sportivement une réelle catastrophe. Cela vient perturber certains joueurs. Peut-on y échapper ? Je n’ai pas l’impression. Jusqu’au 31 août, il va se passer des choses (…) Je n’ai envie de perdre personne. Andy, c’est lui qui a le brassard. Il fait partie des cadres. C’est un joueur de Montpellier. On va réagir si situation il y a. On travaille. On sait ce qui se passe sur le marché, ce qu’on pourra faire s’il y a des départs. » Explique-t-il concernant l’attaquant de 29 ans toujours sous contrat jusqu’en 2024.