Orphelin de ses deux buteurs de la saison dernière, Laurent Nicollin regrette déjà l’international algérien Andy Delort.

De passage au micro de France Bleu Hérault cette semaine, Laurent Nicollin est revenu sur le départ d’Andy Delort. Le président du MHSC n’a pas caché sa déception de voir son buteur rejoindre l’OGC Nice en toute fin de mercato contre un chèque de 10 millions d’euros.

« Il me l’a annoncé 10 ou 15 jours avant la fin du mercato. C’était 4 ou 5 jours avant le match de Lorient. J’étais parti en vacances avec mes enfants et il m’a passé un coup de fil car on venait de refuser une offre de Nice et lui souhaitait y aller. On s’était vu plusieurs fois, il ne m’en avait jamais parlé même si je savais qu’un matin, avec son changement d’agent, j’allais recevoir un appel, je ne suis pas trop débile. On ne va pas s’apitoyer sur Andy qui est quelqu’un que j’apprécie énormément qui a porté haut les couleurs du club pendant trois ans. Il s’est défoncé, il a fait le maximum. L’histoire finit un peu en eau de boudin. Quand tu as une fiancée qui ne veut plus coucher avec toi, tu ne vas pas l’attacher chez toi. Elle s’en va et t’en trouves une autre. Les gens sont déçus, moi le premier. On ne va pas épiloguer. C’est juste la façon. Je pense qu’on aurait pu discuter avec son nouvel agent d’un départ l’année prochaine ou dans deux ans mais pas comme ça. »