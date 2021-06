À la recherche d’un défi européen pour la saison prochaine, Gaëtan Laborde serait tout proche de rejoindre Villarreal d’après les informations de L’Equipe.

Auteur d’une excellente saison sous les couleurs de Montpellier (16 buts, 8 passes décisives), Gaëtan Laborde a confirmé cette semaine dans les colonnes de L’Equipe qu’il quittait la formation héraultaise cet été. « C’est le moment de partir. (…) Je ne ferai pas n’importe quoi mais j’ai envie de jouer l’Europe. Il me reste deux ans de contrat. Montpellier, comme moi, on doit s’y retrouver. Mais je n’irai pas n’importe où sous prétexte d’intégrer un plus grand club. Je ne veux pas être la cinquième ou sixième roue du carrosse. »

Et les prétendants sont déjà nombreux pour récupérer l’attaquant français de 27 ans. D’après les informations de L’Equipe, le club de Villarreal – qui vient tout juste de remporter la Ligue Europa en battant Manchester United – serait particulièrement intéressé par le profil du Montpelliérain. Le Zénith Saint-Pétersbourg et West Ham sont également à l’affût. Quoi qu’il en soit, le MHSC fera une belle plus-value sur Gaëtan Laborde cet été. Arrivé en provenance de Bordeaux pour 4 millions d’euros, il est aujourd’hui évalué à 15 millions d’euros (Transfermarkt).