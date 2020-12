Mercredi dernier, Andy Delort a fait parler son efficacité. Sur un retourné acrobatique, l’international algérien a inscrit le but le plus sublime de la 17ème journée de Ligue 1 contre Lille. Et si cela devenait le plus beau de la saison ?

C’est le souhait de Jordan Ferri, coéquipier de Delort à Montpellier. A la fin du match, le milieu de terrain espère voir cette réalisation primée à l’issue de cette saison. « J’espère qu’Andy (Delort) décrochera le plus beau but de la saison. C’est un but d’instinct, un but magnifique« , a-t-il fait savoir.

Auteur de 8 buts et de 6 passes décisives en 15 matchs, Andy Delort a joué une grande partition dans la bonne première partie de son équipe. Montpellier est classé 8ème avec 27 points.

John Attisso / Africa Top Sports