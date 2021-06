Dans le viseur du Montpellier Hérault cet été, Younes Belhanda pourrait totalement échapper au club de Ligue 1 lors du mercato estival.

Annoncé tout proche d’un retour en France il y a quelques jours, le milieu de terrain tunisien s’éloigne de plus en plus comme l’a confirmé le président du MHSC dans les colonnes du « Midi Libre. » « Nous avons à nouveau discuté mardi. À l’heure actuelle, je ne peux pas le faire signer pour des raisons financières. Cela aurait été fabuleux, mais pour l’instant ce n’est pas possible. Je n’ai pas de départs, j’ai des droits télé à la baisse, je ne sais pas s’il y aura du public à la reprise… Je ne peux rien lui garantir. Il doit attendre un peu, » a-t-il expliqué.

Avant de conclure : « Je l’ai senti très déçu, moi aussi. Comme il avait fait un super effort, on s’était mis d’accord sur le plan financier. Je l’en remercie d’ailleurs. S’il a une opportunité, il peut signer ailleurs. Il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne sais pas faire. Je n’ai pas envie de finir ma vie en taule. » Pour rappel, le joueur de 31 ans est libre depuis son licenciement avec le Galatasaray Istanbul.