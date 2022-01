Porté par un Téji Savanier en feu, Montpellier réalisait jusqu’ici une saison de folie. Une série brisée par deux défaites consécutives dont est tout aussi responsable le milieu de terrain. Sa nervosité est particulièrement pointé du doigt.

Etincelant cette saison, Téji Savanier porte son écurie héraultaise à bout de bras. Auteur de 5 buts, le milieu de terrain a également distribué 6 passes décisives en 18 rencontres de Ligue 1. De bien belles statistiques gâchées par une nervosité décriée. Le Français a déjà écopé de 5 cartons jaunes et de 2 cartons rouges. Une agressivité préjudiciable au Montpellier Hérault qui s’est probablement incliné face à l’ESTAC Troyes à cause de l’expulsion précoce de son feu-follet, (63′, 0-1).

« Alors je sais que l’ancien Nîmois est très à la mode en ce moment, mais ce garçon a un défaut handicapant au haut niveau : il est trop nerveux. Quand tu es un joueur de cette dimension et de cette importance, tu n’as pas le droit d’envoyer un tacle comme celui-là et de te faire expulser directement. […] Il y a suffisamment de joueurs capables de défendre dans l’équipe héraultaise pour que Savanier puisse s’abstenir de ce genre de geste. À l’arrivée, c’est une très mauvaise opération pour les troupes de Dall’Oglio, qui gâchent leur super série de six victoires consécutives avant leur défaite à Strasbourg » a analysé Pierre Ménès sur son site internet.