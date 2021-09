Deuxième gardien du Montpellier Hérault SC, Dimitry Bertaud a joué quelques matchs cette saison profitant de la blessure de Jonas Omlin habituel titulaire. Mais le portier de 23 ans a signé un nouveau bail ce vendredi.

Le club héraultais a publié via son compte Twitter une information en indiquant que Dimitry Bertaud allait continuer l’aventure. Il prolonge son contrat, tout comme Maxime Estève ce jeudi. Apparu à 31 reprises sous le maillot pailladin en compétitions officielles, le jeune gardien espère enchaîner. « J’ai le bonheur d’évoluer dans le club de ma ville et j’ai toujours joué ici et le fait que l’aventure continue me fait très plaisir, » a-t-il confié. On ignore la durée de ce nouveau bail.