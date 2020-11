Avec 5 victoires, 2 nuls et trois défaites, Montpellier réalise un début de saison très correct en Ligue 1. Et Michel Der Zakarian n’y est pas pour rien. En fin de contrat en juin 2021, l’entraîneur du MHSC évoque son avenir.

Quel avenir pour Michel Der Zakarian ? La balle est dans le camp des dirigeants. Alors qu’il entame sa quatrième saison sur le banc de Montpellier, l’entraîneur arrive en fin de contrat en juin prochain. Septième à deux points de la deuxième place en Ligue 1 à l’aube d’une nouvelle trêve internationale, le MHSC réalise un bon début de saison. Et même avec un derby perdu face à Nîmes et un violent revers contre Reims à domicile, Der Zakarian a toujours la cote.

Invité de « 100 % Paillade », le principal intéressé est revenu sur son avenir dans l’Hérault. « J’arrive en fin de contrat, les cartes sont dans les mains de la direction. S’ils sont contents de mon travail, ce sont eux qui vont revenir vers moi (…) Moi, je n’ai rien à dire, c’est à eux de prendre la décision. Je m’entends bien avec tout le monde au club, je prends du plaisir à travailler ici, je me plais à Montpellier, ça ne me déplairait pas de rester. Mais encore une fois, ce n’est pas moi qui décide. Moi, je suis à leur disposition (…) l’étranger ? Partir loin ? Tout est envisageable. On a toujours les valises qui sont prêtes à bouger. Moi, j’ai des grandes valises et des petites valises (rires). »