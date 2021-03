Le FC Metz et le RC Lens réalisent une belle saison en Ligue 1. Devant les médias, le technicien de Montpellier, Michel Der Zakarian, a avoué qu’il n’est pas étonné par ce classement.

« Je ne suis pas surpris, ils méritent d’être bien classés. Ces deux équipes sont bien organisées, jouent bien au ballon et sont très solides. Non, je ne les aurais pas imaginé à cette place en début de saison mais au fur et à mesure des matchs, ils se sont affirmés avec des joueurs de qualité. C’est deux bonnes équipes », a indiqué le coach du MHSC en conférence de presse. Depuis le début de saison, les deux clubs impressionnent les amateurs de football en France par le jeu proposé dans leurs rencontres.