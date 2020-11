Entraîneur actuel du Montpellier Hérault, Michel Der Zakarian se voit bien poursuivre l’aventure avec le MHSC.

C’est en tout cas sa demande comme il l’exprime pour la chaîne« Telefoot ». « Je me plais à Montpellier. Je l’ai déjà dit. Je travaille avec des gens en qui j’ai confiance et qui me font confiance. On travaille en harmonie avec la direction et toutes les composantes du club. Les clés sont entre les mains de mes dirigeants. Je suis en fin de contrat et ce sont eux qui décident s’ils sont contents de moi ou pas. Moi je m’y plais, c’est ma 22e saison ici en tant que joueur, entraîneur et éducateur ». Der Zakarian est actuellement sous contrat avec le MHSC jusqu’en juin 2021.