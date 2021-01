Attaquant du Montpellier Hérault SC, Andy Delort parle du mercato hivernal et assure que son avenir ne devrait pas se trouver ailleurs que du côté de la Mosson.

« Je ne suis pas directeur sportif, encore moins président. Je ne sais pas, il faut poser la question au président. On sait qu’un mercato, c’est toujours compliqué. C’est beau dans le football de trembler, que ce ne soit pas toujours serein. On ne sait pas ce qui va se passer. Je pense que le club va essayer de garder tout le monde. On verra. Je ne pense pas qu’on va se quitter. Ce serait une lourde séparation. » Indique le buteur du MHSC lors d’un point presse avant le match de Ligue 1 à Marseille prévu ce mercredi.

Et d’évoquer son avenir : « On ne sait jamais. Là tout de suite, je peux dire que j’ai envie de rester, que je resterais à 100 %. Mais dans le football, tu ne peux rien promettre. Je sais de quoi je parle. J’ai envie de jouer l’Europe avec Montpellier. On va tout faire pour rester. »