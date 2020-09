Les 4 matchs ce cet après-midi ont rendu leur verdict, que des victoires à domicile. Montpellier étrille Angers (4-1), Brest remporte le derby de Bretagne contre Lorient (3-2) enfin Metz et Strasbourg dominent respectivement Reims (2-1) et Dijon (1-0).

La belle opération du jour est pour Montpellier. En écrasant Angers, les hommes de Michel Der Zakarian se sont emparés de la 3e place en enchaînant une 2e victoire consécutive. Le derby de la Bretagne a tourné en faveur de Brest dans un match riche en buts. Les Brestois ont fait la différence à l’heure de jeu grâce à Honorat. De leur côté, rien ne va pour Reims et Dijon, une nouvelle fois défaits et respectivement 19e et 20e de Ligue 1.

