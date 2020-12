Passé par le Stade Rennais, le RC Lens et même la Real Sociedad Philippe Montanier n’est plus le coach de l’équipe belge du Standard de Liège.

Ce dimanche, le club qui pointe actuellement à la 11e place du classement avec 25 points a limogé son entraîneur et lui fait payé les mauvais résultats et la défaite hier soir 2-1 à domicile contre Saint-Trond. Le Standard n’a plus gagné un match de Jupiler League depuis le 1er novembre dernier et reste sur quatre défaites de rang lors du mois de décembre.