Jules Koundé pourrait quitter Séville pour rejoindre Manchester City.

Très bon avec le Séville FC, Jules Koundé serait dans le viseur de Manchester City pour ce mercato de septembre. Les Sévillans ont repoussé une première offre du club anglais d’un montant de 55 millions d’euros. Le directeur sportif du club espagnol a évoqué ce dossier sensible.

“Je doute fort que Koundé ait conclu un accord avec Manchester City car il a un contrat avec Séville. S’ils revenaient, nous les écouterions à nouveau et nous leur répondrions à nouveau. La vérité est que je ne sais pas s’ils reviendront ou non, ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète non plus. Connaissant Koundé, je suis sûr qu’il pense plus au match de jeudi”, a indiqué Monchi en conférence de presse.