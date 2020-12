Expulsé samedi pour avoir craché sur un adversaire, le Français Marcus Thuram a été lourdement sanctionné par son club, avant même de connaître la suspension que va lui infliger la Ligue.

Le Borussia Mönchengladbach a publié un communiqué pour condamner le geste du joueur : « Le carton rouge reçu par l’attaquant du Borussia Marcus Thuram en raison d’un comportement antisportif lors du match à domicile d’hier contre le TSG Hoffenheim entraînera une amende pour l’international français, qui sera probablement suivie d’une interdiction interne émise par le club. En tant que club, nous lui infligerons une amende équivalente à un mois de salaire (…) qui sera reversée à une bonne cause. Marcus a accepté cela et a également proposé de s’engager dans cette action sociale en son propre nom. Hier soir, Marcus a présenté ses excuses à Stefan Posch, au TSG Hoffenheim, à ses coéquipiers, aux entraîneurs et aux supporters de Gladbach. (…) Marcus a fait une grosse erreur et est puni pour cela. Il reste la même personne que nous connaissons, et nous le soutiendrons. »