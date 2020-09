La nouvelle recrue de l’AS Monaco est très critique avec son ancien club.

Recruté par l’AS Monaco pour 15,5 millions d’euros, l’attaquant Kevin Volland (28 ans) a quitté le Bayer Leverkusen en mauvais termes. Le joueur a critiqué son ancien club dans une vidéo sur Instagram.

“Le changement n’a pas été facile pour moi. Au cours des six derniers mois, indépendamment des aspects sportifs et aussi financiers, il s’est passé des choses que j’ai entendues et que je n’ai pas aimées. Je dois le dire”, a indiqué l’attaquant.