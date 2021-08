Le match aller des barrages de la Ligue des champions entre l’AS Monaco et le Shakhtar Donetsk s’est soldé par une victoire 1-0 des Ukrainiens, mardi soir à Louis-II.

Malgré de belles prestations face au Sparta Prague lors du 3e tour préliminaire, les hommes de Niko Kovac ne sont toujours pas qualifiés pour la Ligue des champions. Et ils le sont encore moins après cette défaite à domicile face au vice-champion d’Ukraine. La plus cosmopolite des équipes de l’Est, composée d’une galaxie de joueurs internationaux, avec un fort accent brésilien, a su imposer sa justesse technique à l’ASM dans ce match aller. Pedrinho a inscrit l’unique but de la rencontre à la 19e minute.

Seule solution désormais pour le club de la Principauté pour disputer la phase de groupes de la Ligue des champions : remporter le match retour. Dans le cas contraire Monaco disputera l’Europa League… comme Lyon et Marseille.