L’AS Monaco a décidé de retirer son équipe réserve de National 3 pour l’inscrire dans un nouveau championnat européen en lien avec la Premier League.

À Monaco il va y avoir du changement pour les jeunes de l’équipe réserve ! À travers un communiqué, les Monégasques ont annoncé le retrait de leur équipe réserve du championnat de National 3 (5ème échelon français). L’AS Monaco lance son groupe « Élite » qui va désormais disputer la Premier League International Cup, “le groupe Elite participera cette saison à une compétition rassemblant quelques-uns des meilleurs clubs européens au sein de la prestigieuse Premier League International Cup. Ce calendrier sera prochainement complété par des rencontres contre des clubs étrangers ou seniors français“, explique l’AS Monaco sur son site internet. Pour rappel, l’équipe réserve de l’AS Monaco était en réserve la saison passée, ils sont descendus en National 3 après des mauvais résultats. Ce nouveau projet a un objectif, “Ces nouvelles dispositions ont pour but d’optimiser le temps de formation des jeunes joueurs et de les confronter plus facilement aux exigences du professionnalisme“, explique le club dans ce même communiqué.