Encore auteur d’un gros début de saison avec Lens, Jonathan Clauss serait sur les tablettes de Nice et Monaco.

Déjà auteur d’un but et de trois passes décisives, Jonathan Clauss est l’un des grands artisans de l’énorme début de saison du RC Lens, actuellement deuxième de Ligue 1 à six longueurs du PSG. Sacré meilleur latéral du championnat l’an dernier, il poursuit sur sa lancée et attire l’attention des meilleures équipes du championnat. D’après les informations de Foot Mercato, l’OGC Nice et l’AS Monaco pourraient se livrer une rude bataille l’été prochain pour s’offrir les services du Lensois.

Les Nordistes ne freineront pas Jonathan Clauss et ses ambitions de sélection en équipe de France, mais réclament tout de même la coquette somme de 15 millions d’euros pour le laisser filer. Reste à savoir lequel des deux club azuréen aura les faveurs du latéral de 29 ans à la fin de la saison. Affaire à suivre…