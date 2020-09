Dans un entretien accordé à Bild, l’entraîneur de l’AS Monaco Niko Kovac a annoncé veut se séparer de plusieurs joueurs lors de ce mercato.

“Paul Mitchell (directeur sportif), Oleg Petrov (directeur général) et moi essayons de créer de nouvelles structures et de tourner le club dans une direction différente. Je pense que nous pouvons le faire à moyen et à long terme. Nous avions maintenant deux groupes de 25 joueurs chacun. Je veux travailler avec un maximum de 25 joueurs, il n’y a pas d’autre moyen”, a indiqué le coach monégasque.

Avant de poursuivre : “Vous avez mentionné notre grand nombre de joueurs, beaucoup d’argent a été dépensé ici. On ne peut pas continuer à faire du shopping comme ça, il faut réduire le nombre de joueurs. On ne nage pas dans l’argent. (…) Quelques 20 millions ont été dépensés pour les jeunes de 17 et 18 ans. Ces dernières années, nous n’avons pas joué en Europe et ces revenus nous manquent.”