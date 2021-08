L’AS Monaco a brillamment remporté son match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions face au Sparta Prague (3-1), mardi soir à Louis-II.

Le troisième du dernier championnat de France de Ligue 1 possédait un bel avantage après son succès 2-0 au match aller, en République Tchèque. Il franchit au final de tour sans encombre. Mais pour avoir le droit de disputer la phase de poules de la Ligue des champions, il va désormais falloir affronter en barrages le Shakthar Donetsk. La redoutable formation ukrainienne, abonnée à la C1, a éliminé Genk. Les Monégasques devront l’affronter en match aller-retour, la semaine prochaine et la suivante. En cas de succès, Monaco rejoindra Lille et le PSG en Ligue des champions. En cas d’échec, il accompagnera l’OM et l’OL en Ligue Europa.