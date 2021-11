Pisté par les plus grands clubs européens, Aurélien Tchouaméni ne devrait pas faire long feu sur le Rocher.

Sacré meilleur espoir de Ligue 1 la saison dernière, Aurélien Tchouaméni a confirmé ses qualités sous les couleurs de l’AS Monaco et de l’équipe de France. Devenu un élément incontournable du système de jeu de Niko Kovac, le Français a également attiré l’attention des plus grands clubs de la planète. D’après les informations de nos confrères britanniques, Chelsea et la Juventus Turin seraient notamment sur les rangs en vue d’un transfert l’été prochain. Véritable phénomène d’à peine 21 ans, son prix devrait avoisiner les 40 millions d’euros.

Reste à savoir si l’AS Monaco lâchera si facilement son prodige. Dans un entretien accordé cette semaine à l’agence de presse espagnole EFE, le directeur sportif de Monaco, Paul Mitchell, a fait le point sur la situation d’Aurélien Tchouaméni. « Nous le voulons pour plus longtemps mais avec le football… Ce sera une bataille entre deux équipes très jeunes (Chelsea et la Juventus Turin) qui se soucient de l’évolution de leurs pépites. Tchouaméni est un joueur modèle, très concentré sur sa carrière. Il aime poser des questions et cherche toujours à s’améliorer. Sur le terrain, c’est un leader. Il n’y en a pas beaucoup comme lui en Europe. Il est fort, dynamique, il défend et attaque. Nous voulons le garder le plus longtemps possible, mais nous savons ce qu’est le football ». De quoi donner le cafard aux supporters de l’ASM, qui peuvent déjà préparer leurs adieux au milieu de terrain français…