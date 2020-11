Suite de la 12e journée de Ligue 1. Le point complet sur le multiplex de 15h.

L’AS Monaco a remporté une large victoire face à Reims, aidé par la VAR (de plus en plus mise en cause). Score final : 3-0. Les buteurs : Diop (19e), Martins (75e) et Volland (77e). Au classement, le club de la Principauté remonte à la troisième place à égalité avec Lyon qui a battu Reims 3-0, à deux points du leader, le PSG.

Montpellier s’est imposé 1-0 sur la pelouse du FC Lorient grâce à un pealty converti par Savanier juste avant la mi-temps. Le club héraultais est 4e, avec le même nombre de points que Monaco et Lyon !

Victoire d’Angers à Lens (1-3). Buts de Pereira-Lage (22e), Bahoken (49e) et Capelle (90e) pour le SCO contre un but de Kalimuendo-Muinga (34e) pour les Sang et Or. Les hommes de Stéphane Moulin retrouvent la première moitié de tableau.

Enfin, victoire de Brest à Metz (0-2) sur un doublé d’Irvin Cardona (12e, 64e). Le club breton se hisse à la 10e place.

Rappelons les premiers résultats du week-end : 1-1 entre Strasbourg et Rennes, victoire 3-1 de Marseille face à Nantes, nul 2-2 entre le PSG et Bordeaux.

Pariez sur ces matches (bonus jusqu’à 100 euros)