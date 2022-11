Tout n’a pas été simple pour Axel Disasi, actuel vice-capitaine de l’AS Monaco. Le défenseur s’est confié dans L’Équipe sur son parcours, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne démérite pas.

« Je voyais des coéquipiers partir en centre de formation à 13-14 ans, et moi je restais. Je suis entré en sport-études à 17-18 ans, au Paris FC. Je suis arrivé un peu de nulle part. Dormir dans un centre de formation, je ne sais pas ce que c’est. Aller à l’école dans ce cadre, non plus. Moi, je connais le RER pour aller au lycée, rentrer et demander à mon petit frère qu’il soit à l’arrêt de bus pour lui donner mon sac d’école et qu’il me passe mes affaires de foot sans avoir à descendre du bus, pour gagner du temps… Je pense que ça donne un appétit différent, une vision différente », a déclaré Axel Disasi, 24 ans, dans une interview accordée à L’Équipe.