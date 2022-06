Le directeur sportif de l’AS Monaco, Paul Mitchell, s’est confié en conférence de presse et a évoqué le mercato a venir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est déterminé.

« Quand on est arrivé il y a deux ans, on savait qu’il faudrait une nouvelle dynamique avec des jeunes talentueux. On est ambitieux, on veut gagner et aller le plus haut possible. Il faudra peut-être plus d’expérience dans ce groupe. On travaille pour», a déclaré Paul Mitchell.

«Il convient de rappeler qu’on a un bel effectif, pétri de talents. On a perdu un super joueur avec Tchouameni, mais je vois ça comme une opportunité pour certains de montrer ce qu’ils savent faire. On va essayer de trouver les meilleurs profils possibles. On fait attention à l’aspect financier. Oui on va être agressifs, mais de manière stratégique. Le 1er, on sera prêts. On a une belle équipe avec de la qualité et il faut faire confiance à ce groupe tout en trouvant les profils pour l’améliorer pour être compétitifs sur les trois compétitions».

