Fraîchement arrivé dans la capitale au cours de l’été, Moise Kean, prêté sans option d’achat par Everton, est revenu sur sa rentrée réussie avec le PSG tout en restant élusif au sujet de son avenir dans la Ville des Lumières.

Moise Kean est l’une des très belles recrues de l’été côté PSG. Du haut de ses 20 ans, l’Italien a déjà fait trembler les filets sept fois depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues.

En conférence de presse, ce lundi, l’attaquant parisien a été interrogé par les journalistes sur divers sujets, notamment celui de sa rentrée réussie sous ses nouvelles couleurs. « Je suis très heureux de jouer pour le PSG. C’est une très bonne chose. Je fais en sorte de me donner à 100% pour mes coéquipiers et tous les supporters du PSG. Aujourd’hui, ça se passe très bien. J’espère continuer comme ça et je travaillerai le plus possible sur le terrain pour apporter des résultats à l’équipe. J’ai l’opportunité d’apprendre beaucoup avec Neymar et Mbappé. Ce sont deux des plus grands joueurs du monde. Je suis très content de jouer avec eux. J’apprends beaucoup de ces leaders. »

Questionné sur son avenir dans la capitale, l’ancien protégé de la Juventus a préféré rester évasif. « Comme je l’ai dit, je suis très content de mes performances avec le PSG. C’est une très bonne chose de jouer dans un des plus grands clubs du monde. Je suis concentré sur le fait d’apporter de bons résultats. Pour le futur, on verra, on ne sait jamais. »

En attendant, un rendez-vous capital attend demain le jeune joueur de talent de 20 ans. La rencontre décisive au Parc des Princes contre les Turcs d’Istanbul qu’il faudra remporter pour valider le billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en tant que leader du groupe H.