Moïse Kean vient juste d’arriver en prêt au PSG…que son père parle déjà d’avenir.

Lors d’une interview à Calcio In Pillole, Jean Kean, le père de l’attaquant du PSG, s’est exprimé sur l’avenir de son fils. Le joueur est encore sous contrat avec Everton et a rejoint le PSG dans les dernière heures du mercato sous la forme d’un prêt.

“Ce que je veux, c’est que mon fils retourne jouer en Italie le plus tôt possible. Il y a grandi, il y est devenu ce qu’il est maintenant et il est juste pour lui de retourner dans son pays. Cet été, quand il y avait des rumeurs d’un retour à la Juventus de Moise, j’étais très heureux et j’espérais qu’il reviendrait, mais à la fin ils ont préféré un autre joueur. Même si je sais que ce n’est pas fini ici, je suis convaincu que tôt ou tard nous le reverrons dans notre championnat”, a indiqué le père de l’attaquant parisien.