C’est sa condition pour rester et prolonger à Liverpool. L’attaquant égyptien souhaite devenir le joueur le mieux payé de Premier League.

Actuellement sur une autre planète et probablement l’un des meilleurs joueurs du moment, Mohamed Salah est dans toutes les rumeurs. Son contrat arrivant à terme en juin 2023, le joueur de 29 ans est courtisé par les plus grands clubs. Les Reds souhaitent le conserver et le prolonger le plus vite possible avant qu’il ne rentre dans sa dernière année de contrat.

Selon le Telegraph, Salah veut prolonger mais pas à n’importe quel montant. Il souhaiterait gagner 475 000 euros par semaine, soit environ 25 millions d’euros par saison. Ce salaire ferait de lui le joueur le mieux payé de Premier League devant Kévin De Bruyne et Cristiano Ronaldo qui touchent environ 457 000 tous les sept jours, soit quasiment 24 millions la saison.