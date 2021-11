Séduisant avec Clermont Foot la saison dernière en Ligue 2, Mohamed Bayo poursuit sur la même lancée cette saison en Ligue 1. De quoi aiguiser l’appétit de certains grands clubs européens.

A en croire The Sun (attention), l’attaquant guinéen intéresserait West Ham. Les Hammers seraient séduits par son profil et aimeraient le recruter le plus rapidement possible. Le journal anglais indique que le club londonien serait sur le point de transmettre une offre aux dirigeants de Clermont Foot en vue de son recrutement en janvier prochain. On parle d’un transfert s’élevant à 12 millions d’euros. Auteur de 12 matchs en Ligue 1 avec Clermont, Mohamed Bayo a marqué 7 buts et délivré deux passes décisives.

