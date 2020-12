À seulement 16 ans, Mohamed-Ali Cho est déjà l’un des attaquants les plus observé de Ligue 1. Un prodige que le SCO d’Angers ne veut pas laisser filer.

Véritable sensation du début de saison à Angers, le jeune Mohamed-Ali Cho risque d’attirer bientôt l’attention des plus grandes écuries européennes. Premier joueur de la génération 2004 à évoluer en Ligue 1, il compte 92 minutes de jeu dans l’élite française. Pas de quoi démontrer toute l’étendue de son talent, mais suffisamment pour impressionner les observateurs. Directeur du centre de formation du SCO d’Angers, Abdel Bouhazama est bien conscient d’avoir un diamant brut entre ses mains, comme il l’explique dans une interview accordée à Eurosport.

« On ne peut pas le cacher. Mais tout le monde fait très attention au club de ne pas trop l’exposer. C’est fabuleux de voir ce qu’il est capable de faire. On s’est tout de suite rendu compte de la qualité du joueur. J’ai été bluffé », se souvient Abdel Bouhazama, qui l’a mis à l’essai avec le groupe N2 pour juger de ses qualités après qu’un conseiller ait glissé son nom au SCO. « Même avec des garçons de 3-4 ans de plus que lui, il s’en est sorti. J’ai aussi vu l’attitude de mes joueurs. Quand ils ont affaire à un bon élément, les joueurs ont tout de suite une sorte de respect qui s’installe. Et lui a fait l’unanimité sur une séance. J’ai alors alerté mon président en lui disant qu’il ne fallait plus qu’il reparte d’ici. Il est en avance à tous les niveaux tant sur la maturité que sur l’aspect physique. Quand on voit la force, l’explosivité ou encore la vitesse qu’il a pour son âge… »