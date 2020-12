Miralem Pjanić a accordé une interview sur la chaîne YouTube «Mundo Maldini». Le joueur du FC Barcelone a évoqué plusieurs sujets dont le duel Ronaldo-Messi.

« Il est clair que je veux jouer beaucoup plus. Je sais que je peux donner beaucoup, et quand l’entraîneur m’a appelé, il a toujours dit que j’avais bien fait, que j’ai joué de bons matchs. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus maintenant. Je m’entraîne, je suis prêt à jouer. À 100%. Je ne suis pas satisfait et je ne peux pas l’être. Dans ma carrière, je n’ai jamais accepté l’idée de ne pas jouer et je ne le ferai pas maintenant. On verra, je suis prêt, je m’entraîne bien et j’attends, je ne peux rien faire d’autre. C’est une situation très délicate qui ne me convient pas» , a rajouté le Blaugrana.

Avant d’évoquer le duel entre Lionel Messi et CR7 : « En tant que personne et joueur, il est spectaculaire. C’est un véritable athlète (Ronaldo, ndlr) qui s’occupe de tous les détails », a lâché le joueur du Barça. Et parle de Lionel Messi comme « un extraterrestre. C’est un phénomène absolu, capable de tout faire avec le ballon. Maintenant je vois Messi très concentré et motivé au Barça et nous devons l’aider dans son jeu. »