Indésirable, un départ dès cet hiver vers la Juventus Turin est annoncé pour Eden Hazard.

Dernier fiasco en date sur le marché des transferts pour le Real Madrid, Eden Hazard et ses 115 millions d’euros ne seront jamais rentabilisés. Sa situation en Espagne est devenue insoutenable. Si le Belge de 31 ans conservait la confiance de Carlo Ancelotti qui s’était donné pour défi de le relancer, ses dernières performances ont définitivement mis un terme à sa relation avec les dirigeants madrilènes. Titularisé à 6 reprises pour un total de 229 minutes disputées toutes compétitions confondues, l’ancienne star des Blues est plus que jamais vers la sortie. Il devra être le premier à quitter le Real Madrid cet hiver, une mission conférée à tout à chacun en interne qui pourrait bien s’avérer plus facile que prévu.

D’après les toutes dernières informations publiées par OkDiario, la Juventus Turin serait prête à lui tendre les bras. Le Piémont serait la destination idéale pour Eden Hazard qui trouverait un nouvel environnement propice à l’épanouissement. Le média espagnol avance qu’un transfert pourrait avoir lieu dès cet hiver en raison des bonnes relations entretenues de longues de dates par Andrea Agnelli et Florentino Pérez. A un an de la fin de son contrat (2024), Eden Hazard pourrait ainsi s’offrir un défi d’envergure en Europe assorti d’un contrat doré que la Vieille Dame attribut à des stars de son calibre.