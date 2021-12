La situation est grave à l’AS Saint-Etienne. Un club historique du championnat français est en perdition et pour inverser la tendance, le pompier Pascal Dupraz a été recruté pour succéder à Claude Puel. Mais le technicien n’arrive pas seul et compte bien sur de potentielles recrues dès cet hiver.

Lanterne rouge de Ligue 1 avec 12 petits points au compteur, l’AS Saint-Etienne vit une crise sportive sans précédent. Obligé de réagir après de multiples contre performances, la direction stéphanoise a enfin pris la décision de se séparer de Claude Puel afin de relancer une dynamique vertueuse. Pour cela, les Verts s’appuient désormais sur un nouvel homme fort : Pascal Dupraz. Arrivé ce mardi en terres stéphanoises, le technicien français ainsi que les dirigeants du club ont fait savoir que les Verts travaillaient déjà sur le marché hivernal à venir.

Présent en conférence de presse ce mercredi, Jean-François Soucasse, président exécutif de l’ASSE a expliqué que des recrues étaient attendues : « Il y a eu une réunion hier soir. Il faudra que l’ASSE soit plus active et ambitieuse que prévu au vu des derniers matchs. Les moyens seront augmentés, les actionnaires se sont alignés pour relever ce challenge. Il y aura des opportunités à saisir. Nous avons des postes ciblés et des objectifs identifiés.«

Avant que Loïc Perrin, coordinateur sportif du club stéphanois, n’insiste sur le sujet : « On va essayer de chercher des joueurs en difficulté dans des clubs plus importants et qui cherchent du temps de jeu. C’est tout neuf et on voulait l’avis de Pascal. A nous de les étudier pour ne pas se tromper. »