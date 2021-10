Malgré l’excellente relation qu’il entretient avec Joan Laporta, Mino Raiola ne pense plus que le FC Barcelone est un club viable pour ses poulains. L’agent néerlandais exclut un départ de Erling Haaland ou Paul Pogba pour le Barça.

L’été prochaine, Erling Braut Haaland et Paul Pogba agiteront les actualités du marché des transferts. Le premier aura une clause libératoire de 75 millions d’euros et voudra quitter le Borussia Dortmund alors que le second sera libre en juin prochain. Courtisés par les plus grands clubs d’Europe, la Juventus Turin, le Paris Saint-Germain, Manchester City, le Real Madrid… ces deux stars enflammeront le marché et ce n’est pas pour déplaire à Mino Raiola. Selon AS, le célèbre agent aurait d’ailleurs mis fin à toutes négociations avec le FC Barcelone, club qu’il ne considère plus comme étant un environnement stable et positif pour ses joueurs. Un concurrent de moins dans ces deux dossiers bouillants.