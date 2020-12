Lors d’un entretien accordé pour Tuttosport, Mino Raiola, personnage haut en couleur dans le monde du football et agent de nombreuses stars du ballon rond, s’est exprimé au sujet de son protégé Erling Haaland, courtisé par le Real Madrid.

Il y a un peu plus d’un an, l’Europe découvrait le phénomène Erling Haaland. Révélé à Salzbourg, l’attaquant norvégien fait maintenant le bonheur des supporters de Dortmund. Véritable rouleau compresseur, le serial-buteur Erling Haaland n’en finit plus d’impressionner et de trouer les cages adverses. Depuis son arrivée en Allemagne, le géant nordique a trouvé le chemin des filets à 33 reprises en seulement 32 rencontres.

Des qualités athlétiques que son agent Mino Raiola a loué lors de son entretien ce mardi pour Tuttosport. « Il est comme Ibra quand il avait 20 ans. Solskjaer est un bon gars, mais il s’est trompé quand il a dit qu’Erling était comme Lukaku … Ce serait mieux si Solskjaer pensait à un moyen de faire jouer Pogba comme un champion, au lieu de parler de Haaland. Erling est comme un tableau, il est comme « Le cri » de Munch car il provoque la panique chez les défenseurs. Il m’a appelé après avoir été remplacé à la 85′, il avait marqué quatre buts, mais voulait en marquer un autre. Il était furieux ! Il veut être le meilleur. »

Du haut de ses 20 ans, Haaland se plaît dans l’antre du « Mur jaune ». Mais le jeune prodige, source de convoitises, ne devrait pas s’éterniser toute sa carrière en Allemagne. Des géants du football européen suivraient de très près les exploits du Norvégien, dont le Real Madrid. Face aux rumeurs, Mino Raiola a été catégorique sur le sujet. « Je ne peux pas parler de la clause de libération de Haaland. Les rumeurs qui disent que le Real Madrid le veut ? Ce n’est pas nouveau… Mais il est très heureux au Borussia Dortmund. Erling veut gagner la Ligue des champions. Quand il quittera le club, ce sera par ambition, pas pour l’argent ».