L’Italien assure qu’il n’y a que 10 clubs dans le monde capable de recruter le prodige Erling Haaland la saison prochaine.

Après sa sortie il y a plusieurs mois concernant l’avenir de Paul Pogba à Manchester United, Mino Raiola s’est cette fois exprimé au sujet du prodige du Borussia Dortmund, Erling Haaland. Dans un entretien accordé à la BBC, l’agent a indiqué que 10 clubs à peine peuvent s’offrir les services du Norvégien de 20 ans. Parmi eux on peut déjà cocher les noms du Real Madrid, de Chelsea, de Manchester City et du Paris Saint-Germain.

« Il est évident que tout le monde considère Erling comme l’une de ces nouvelles futures stars potentielles parce qu’il est si difficile de faire ce qu’il fait à son âge à son niveau. Il sera l’une des futures stars de la prochaine décennie car nous voyons que des stars comme Ibrahimovic, Ronaldo et Messi arrivent à un âge où tout le monde se demande: ‘combien de temps pouvons-nous encore en profiter ?’ Tout le monde recherche donc la nouvelle génération. Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l’acheter et et lui offrir la bonne base après avoir été à Dortmund. Et quatre de ces clubs sont en Angleterre. Je ne pense pas qu’il y ait un directeur sportif ou un entraîneur dans le monde qui dirait ‘pas intéressé’. C’est comme dire : ‘y a-t-il une équipe de Formule 1 qui ne serait pas intéressée par Lewis Hamilton ?' »