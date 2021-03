Mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille. Son nouvel attaquant-vedette pourrait ne pas faire de vieux os sur le Vieux-Port !

Selon le média italien Tuttosport, la Juventus aurait l’intention de recruter Arek Milik en cas de départ, de plus en plus probable, de Cristiano Ronaldo en fin de saison. L’attaquant de l’OM fait partie d’une short-list, aux côtés de Mauro Icardi (PSG) et Sergio Agüero (Manchester City). Arrivé cet hiver à Marseille dans le cadre d’un prêt, Milik ne pourra résister à une telle offre, si elle se concrétise. Le rêve de Sampaoli et Longoria de bâtir une équipe autour de l’attaquant de 27 ans pourrait rapidement s’envoler…