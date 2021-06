L’attaquant polonais de l’Olympique de Marseille et le milieu de terrain néerlandais de de Manchester United vont manquer l’Euro 2020.

Arek Milik, 27 ans, n’est pas suffisamment remis de sa blessure. La fédération polonaise a confirmé son forfait pour l’Euro, qui débute vendredi : « Le staff médical de l’équipe nationale polonaise, depuis l’arrivée de Milik à Opalenica, savait que la blessure diagnostiquée au joueur immédiatement après son arrivée au camp d’entraînement n’est pas grave en soi, mais douloureuse et pouvait ne pas être guérie avant le début du tournoi. Pendant deux semaines, Milik a subi de nombreux traitements selon un plan strictement défini, qui devaient lui permettre de reprendre la pleine charge d’entraînement. Les symptômes qu’il a ressentis pendant la séance (de lundi) et les examens supplémentaires qui ont suivi ont confirmé que la blessure ne permet toujours pas au joueur de s’entraîner pleinement ou de jouer des matchs. » L’attaquant de l’Olympique de Marseille a quitté sa sélection et sera à la disposition de son club pour la présaison.

Coup dur également pour Donny Van de Beek, 24 ans, qui ne participera pas à l’Euro avec la sélection des Pays-Bas. « Donny Van de Beek rate l’EURO 2020. Van de Beek doit faire l’impasse sur le Championnat d’Europe. Le milieu de terrain souffre d’une blessure. En conséquence, il n’est pas disponible à temps pour l’EURO 2020. Frank de Boer n’appellera pas de remplaçant pour Van de Beek. Bon rétablissement, Donny ! », a publié la fédération néerlandaise dans un communiqué.