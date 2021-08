Toujours convalescent, Milik ne sera pas de retour dans le groupe de l’OM avant au moins cinq semaines.

Jorge Sampaoli a donné quelques nouvelles d’Arkadiusz Milik. Victime d’une blessure à un genou qui l’avait privé de l’Euro, le Polonais sera de retour dans le groupe phocéen « dans un mois et demi ». Un rétablissement « plus long que prévu » pour le buteur marseillais, touché le 23 mai lors de la dernière journée de Ligue 1 face à Metz (1-1). L’OM démarrera donc la saison sans son « grand attaquant », avec l’Argentin Dario Benedetto et le jeune Sénégalais Cheikh Bamba Dieng, 21 ans, comme seules options en pointe. À moins que Sampaoli n’utilise Dimitri Payet en faux numéro 9, comme il l’a fait à plusieurs reprises durant les matchs de présaison.