L’AC Milan a conservé sa place de leader en s’imposant sur la pelouse de la Sampdoria (1-2), après la démonstration du Napoli à Crotone (0-4), dimanche, lors de la 10e journée de Serie A.

Toujours privé de Zlatan Ibrahimovic, l’AC Milan s’est imposé grâce à un but de l’Ivoirien Franck Kessie sur penalty, juste avant la pause (45e), puis un but signé Castillejo (77e), qui venait d’entrer en jeu. Ekdal a raduit la marque pour la Sampdoria en fin de match (82e). Avec 26 points au compteur, le club lombard est toujours solide leader : il compte 5 points d’avance sur l’Inter, son premier poursuivant.

Sur son nuage depuis la semaine de célébration pour la disparition de Diego Maradona, Naples s’est imposé 4-0 sur la pelouse de Crotone (4-0). L’expulsion de Jacopo Petriccione en début de seconde période a facilité les choses à la formation dirigée par Gennaro Gattuso. Lorenzo Insigne (31e), Hirving Lozano (58e), Diego Demme (76e) et Andrea Petagna (91e) ont marqué. Une semaine après une victoire sur le même score face à l’AS Rome, le Napoli enchaîne et grimpe à la 3e place, à égalité avec la Juventus Turin et à un point de l’Inter Milan.

Dans les autres rencontres du jour, Rome et Sassuolo se sont neutralisés (0-0). La Roma a dû évoluer plus d’une mi-temps en infériorité numérique après l’expulsion de Pedro. Match nul et vierge également entre Parme et Benevento (0-0). La rencontre Udinese-Atalanta a été reportée, le terrain était inondé.