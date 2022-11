Pisté par les plus grands clubs de Premier League, Rafael Leao pourrait bien faire faux bon aux supporters de l’AC Milan.

L’AC Milan a du mal à renouveler le phénomène Rafael Leao (23 ans), l’un de ses objectifs prioritaires pour consolider son projet sportif. Le vainqueur du dernier Scudetto tente depuis des semaines, sans succès, de trouver un accord avec le jeune Portugais. La situation s’enlise à cause notamment de son changement d’agent selon Sky Italia. D’autres questions entrent également en jeu, comme le salaire réclamé par l’ancien du LOSC (entre 9 et 10 millions d’euros) ou l’amende de 19 millions d’euros que lui a infligée le Sporting Portugal pour la résiliation unilatérale de son contrat.

La situation semble donc bien mal embarquée pour les Rossoneri. Et le scénario pourrait profiter aux géants de la Premier League comme Manchester City et Chelsea, qui se frottent déjà les mains en coulisses. Comme le rapporte le Mirror dans son édition du jour, les deux clubs anglais sont intéressés par Leao, dont l’avenir reste incertain. Mais pour le déloger de Milan, il faudra tout de même aligner entre 100 et 120 millions d’euros. Affaire à suivre…