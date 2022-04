En quête d’un nouveau renfort pour la saison prochaine, le Milan AC pourrait jouer un bien vilain tour au Napoli. Les Rossoneri voudraient s’attacher les services de l’attaquant belge Dries Mertens.

D’après les dernières indications de ‘Todo Fichajes’, le Napoli pourrait recevoir une offre de la part du Milan AC très prochainement. Le club lombard se renseigne sur la situation de Dries Mertens sous contrat jusqu’en jusqu’en juin prochain et qui n’a pas trouvé d’accord avec son club afin de poursuivre l’aventure. Agé de 34 ans, le belge et ses 101 sélections ne semblent pas contre rester dans le sud de l’Italie même si ses dirigeants tardent à lui proposer un nouveau contrat. Le natif de Louvain évolue au SSC depuis 2013 et a participé à 390 matchs, et marqué 144 buts.