Le poste de gardien de but est un poste bien compliqué tant pour les joueurs que pour les clubs. Le Paris Saint-Germain en a d’ailleurs fait les frais avant de recruter le rempart Keylor Navas. Cette saison tous les feux sont au vert. Le prochain mercato sera un véritable terrain de mines pour les gardiens qui risquent de faire parler d’eux.

Un marché très compliqué s’apprête à ouvrir ses portes cet été. Un marché parallèle qui n’a lieu que très rarement et qui entraîne de nombreuses difficultés au sein des clubs. Un marché dévastateur à l’effet boule de neiges. C’est l’heure des chaises musicales, la valse des gardiens est pour le mercato estival 2021. De nombreux changements sont à prévoir à ce poste à travers toute l’Europe. Des bouleversements que les dirigeants européens vont devoir anticiper et pallier. Des situations souvent délicates et difficiles à gérer pour les clubs. Le Paris Saint-Germain peut en témoigner. Le club a eu énormément de mal avant de trouver un mur impénétrable en la personne de Keylor Navas.

Le premier point de chute est en Italie où un duel fratricide a lieu à ciel ouvert entre le Milan AC et Gianluigi Donnarumma. Libre en fin de saison, l’espoir à ce poste et titulaire en sélection refuse de prolonger et devrait vraisemblablement rejoindre le rival turinois, la Juventus. Une situation qui entraîne le mouvement de plusieurs engrenages. Wojciech Szczęsny, titulaire indiscutable à la Juve depuis plusieurs saisons, voit son avenir menacé par un jeune milanais. En deçà de son réel niveau cette saison, le Polonais déçoit et pourrait même être cantonner au banc en sélection lors de l’Euro 2020. Paulo Sousa, nouveau coach de la sélection polonaise, pourrait bien privilégier Łukasz Fabiański, héroïque à West Ham. Une situation délicate à gérer pour l’expérimenté portier de 31 ans qui n’a aujourd’hui aucun potentiel point de chute. Un retour à Arsenal pourrait être une belle opportunité pour lui alors que Bernd Leno enchaîne les boulettes. L’Allemand n’est pas rassurant et n’est pas pour rien dans les mauvaises prestations des Gunners. L’Atlético est une autre possibilité alors que Jan Oblak a annoncé récemment ses envies d’ailleurs.

🔴 Jan Oblak a joué contre Elche son 299ème match avec l'Atlético de Madrid. 🙌



Il n'a concédé que 209 buts et a réalisé 158 clean-sheets. 😳 pic.twitter.com/Bej275M8u8 — CHAMPION D’ESPAGNE 🏆🇫🇷 (@AtletiFrancia) May 1, 2021

Après sept saisons passées au club, le Slovène a été un véritable mur sous les ordres de Diego Simeone, un monstre qui fait trembler n’importe quel attaquant. Le portier de 28 ans a rendu de bons et loyaux services ce qui pourraient pousser les Colchoneros à accéder à sa demande. Le Bayern pourrait en profiter alors que Manuel Neuer commence à se faire vieillissant et que son remplaçant Alexander Nübel devrait prochainement quitter la Bavière. A 35 ans, l’Allemand n’est plus aussi impérial que par le passé et la direction munichoise pourrait profiter de cette belle opportunité. Autre possibilité, Jan Oblak pourrait être une alternative pour Manchester United. Le club, propriété des Glazers, vit des moments difficiles avec David De Gea. L’Espagnol de 30 ans n’a plus l’impact qu’il avait auparavant. Il déçoit semaine après semaine et pourrait forcer la main à la direction mancunienne.

De l’autre côté de l’engrenage, le départ de Donnarumma force le Milan à réagir et à foncer sur le meilleur gardien de Ligue 1, Mike Maignan. Le départ du portier est déjà acté au LOSC qui pensait déjà s’en séparer la saison dernière. Selon toute vraisemblance, les différentes parties auraient déjà trouvé un accord et le gardien tricolore devrait s’engager avec le club lombard dans les prochaines semaines. Lille est désormais obligé d’agir pour anticiper le départ de son taulier. Plusieurs noms ont déjà circulé. Alphonse Aréola, prêté par le PSG à Fulham, et Ugurcan Cakir, portier titulaire de la sélection turc et véritable héros de Trabzonspor, sont les deux gardiens pressentis à la succession de Mike Maignan même si le club nordiste a déjà de quoi pallier un tel départ avec plusieurs options intéressantes : Léo Jardim, Hervé Koffi, Lucas Chevalier ou encore Oréstis Karnézis.

🤩 Mike Maignan est le gardien avec le plus de clean-sheets en championnat dans le top 5 européen !⠀

💪 Il devance Ederson, Jan Oblak, Edouard Mendy ou Thibaut Courtois ! pic.twitter.com/nHMczVYQjg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 2, 2021

Le Milan réalise un gros coup en récupérant Mike Maignan. Le Français était courtisé par de nombreux clubs tels que le Borussia Dortmund ou Tottenham. Le club allemand est à la recherche d’un titulaire en puissance à ce poste alors que Roman Bürki et Marwin Hitz ne sont pas assez performants pour la direction allemande. Edin Terzic n’est pas satisfait du rendement de ces deux hommes et un remplaçant est activement recherché. A Londres, les Spurs étaient particulièrement intéressés par le profil du gardien lillois. Une opération manquée. Hugo Lloris (34 ans), annoncé à Nice, pourrait finalement rester à Tottenham même si rien n’est moins sûr. Le titulaire en équipe de France veut gagner un trophée en club avant de prendre sa retraite et le club londonien n’est peut-être pas la meilleure option pour un tel objectif.

Toujours en Angleterre, un pauvre gardien ronge son frein depuis l’arrivée de Edouard Mendy à Chelsea. Héroïque, l’ancien rennais porte les Blues avec N’Golo Kanté et est désormais à une victoire de soulever la coupe aux grandes oreilles. Une domination dans les cages qui pousse Kepa Arrizabalaga vers la sortie. Le jeune espagnol de 26 ans n’a pas la stature pour un club de cette envergure et pourrait bien faire son retour en Liga. Enfin, l’Olympique de Marseille fait également parti de cette valse des gardiens. Yohann Pelé quitte le club phocéen en fin de saison alors que Steve Mandanda (36 ans) n’est plus aussi rassurant devant ses cages. Vieillissant, le portier marseillais doit désormais laisser place à une nouvelle génération. Si Alban Lafont, récemment recruté par Nantes, est pressenti au poste, rien n’est encore officiel et Pablo Longoria pourrait bien sortir un inconnu de son chapeau.

🗞Pablo Longoria et Jorge Sampaoli savent ce que représente Mandanda à l’OM et ne veulent pas prendre la responsabilité de sa sortie. Même si la recherche d’un numéro 1 bis n’est plus un secret. Au club, on dément la piste menant à Alban Lafont. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/TSYM0hcqSd — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 16, 2021

En difficulté au FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen pourrait filer à l’anglaise. Ses performances sont médiocres cette saison et agacent la direction du club catalan qui serait en train de pister d’autres opportunités. Le nom de Gianluigi Buffon a été évoqué. L’Italien est courtisé par de nombreux clubs après son annonce sur son départ de la Juventus Turin en fin de saison. L’AS Monaco serait sur le coup ce qui pourrait grandement menacer Benjamin Lecomte.