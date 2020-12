Auteur de 10 buts en 9 matchs, Zlatan est sur un nuage cette année en Serie A. Pourtant, cet été, il a bien failli tout arrêter.

Zlatan Ibrahimovic est éternel. Lorsqu’on regarde son évolution, on se rend compte que l’attaquant es comme un bon vin. Revenu à l’AC Milan l’hiver dernier pour une pige de six mois, il a décidé de rester. Et ainsi de poursuivre son aventure cette saison. Pourtant, ce n’était pas gagné. À l’époque, le Suédois avait pris la décision d’arrêter sa carrière.

« Pioli m’a demandé ce que je voulais faire. J’ai répondu : ‘Non, je ne vais pas continuer. Ça suffit. Ma famille est aussi importante, je suis seul ici, c’est un sacrifice. Pour six mois, c’est bien, mais je ne veux pas rester une année de plus’. Puis quelque chose a changé, reconnaît le Scandinave. Je ne voulais pas avoir de regrets. J’ai appelé Milan et j’ai décidé de continuer », et c’est tous les fans de football qui le remercient.