Vétéran de l’effectif de Stefano Pioli au Milan AC, Zlatan Ibrahimovic vit une saison délicate ponctuée de blessures. Peut-être l’année de trop pour Francesco Totti.

« En ce moment, Zlatan ne joue pas et j’imagine ses difficultés car son corps est une machine exigeante. (…) J’espère qu’il continuera tant qu’il en aura envie, mais seulement si le physique lui permet d’être décisif comme il l’a toujours été. Jouer dix minutes pour s’arrêter et passer plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain, c’est pesant. J’espère te voir encore exulter après quelques buts lors de ces dernières journées de championnat. Ensuite, à la fin de la saison, écoute ton corps : c’est lui qui te dira quoi faire« , a confié Francesco Totti dans des propos accordés à la Gazzetta dello Sport.

A 40 ans, Zlatan Ibrahimovic n’est plus dans la forme de sa vie. Cette saison, le Suédois n’a disputé que 23 rencontres toutes compétitions confondues. Un bilan bien trop maigre pour un joueur de sa stature pas épargné par les blessures.