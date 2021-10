Bertrand Latour est très inquiet pour Olivier Giroud avec l’équipe de France.

« Sa déclaration est plus complexe que le gros titre qu’on peut en faire. Dans sa bouche, avec ce qu’il s’est passé, je ne suis pas sûr que ce soit bien perçu. Les retours que l’on a sur son interview ne sont pas très bons. Je ne suis pas sûr que ça soit à lui de le dire même si on peut comprendre le fond. (…) Peut-être que si Benzema était arrivé au rassemblement du mois de mars, Deschamps aurait pu se servir de ce rassemblement pour opérer ses changements et ses tests. Mais c’est maladroit parce que je ne suis pas sûr que ça lui serve pour revenir en équipe de France. J’ai peur que ce soit perçu comme s’il était aigri. Je comprends ce qu’il dit mais je ne suis pas sûr que ce soit à lui de le dire », a indiqué le consultant de La Chaîne L’Equipe.