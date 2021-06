Moyennement convaincant en Premier League, James Rodriguez pourrait tenter de se relancer de nouveau du côté de la Serie A la saison prochaine.

D’après les informations de la presse italienne, James Rodriguez pourrait rebondir du côté du Milan AC la saison prochaine. Auteur de 6 buts et 4 passes décisives cette saison en 23 matchs de Premier League avec Everton, le Colombien aurait attiré l’attention des dirigeants Rossoneri, qui cherchent à pallier le départ du Turc Hakan Calhanoglu, qui s’est engagé avec l’Inter Milan il y a deux jours.

À en croire les informations du journaliste Rudy Galetti, de Sportitalia, le Milan AC aurait déjà fait une offre de 10 millions d’euros aux Toffees, plus des bonus. De quoi contenter le club britannique, qui avait récupéré le milieu offensif de 29 ans pour 0€ en septembre dernier. À que le Real Madrid percevra un pourcentage de la future vente de James Rodriguez. Le journaliste italien, souvent très bien informé, indique également que le Colombien touchera 4 millions d’euros par an de salaire, plus divers bonus qui n’ont pas été dévoilés.