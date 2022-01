Joueur clé du système de Stefano Piolo cette saison, Theo Hernandez va prolonger son contrat avec le Milan AC.

Encore auteur d’une saison exceptionnel sous les couleurs du Milan AC, Theo Hernandez devrait bien poursuivre son aventure chez les Rossoneri la saison prochaine. Un temps annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain et de Chelsea, le Français de 24 ans aurait trouvé un accord avec ses dirigeants ce mardi pour une prolongation de contrat. D’après les informations du Corriere dello Sport, le défenseur recevra 4,5 millions d’euros par saison – son salaire actuel est de 1,5 million d’euros par an – et prolongera son contrat à San Siro jusqu’au 30 juin 2026.

Capitaine hier soir face à la Spezia, Theo Hernandez n’a pas réussi son meilleur match. Le Milan AC s’est incliné à la maison sur le score de 2-1 avec notamment un penalty manqué du Français.