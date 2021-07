Olivier Giroud va s’engager avec le Milan AC dans les prochaines heures. Une information confirmée par Paolo Maldini, le directeur technique des Rossoneri.

L’Italien a confirmé le renfort de l’avant-centre de 34 ans, auprès de DAZN. « Il devrait arriver demain. C’est un champion et un nouveau vainqueur de la Ligue des champions. C’est un joueur fiable qui peut apporter de l’expérience à l’équipe qui est très jeune. » Giroud va quitter le nord de l’Angleterre et Chelsea et deviendra un joueur du Milan dans les prochains jours. Selon les informations de « Sky Italia », l’AC Milan déboursera la somme de 2 millions d’euros (1 million + 1 million de bonus) pour racheter les douze derniers mois de son engagement avec le club de la capitale londonienne. La direction lombarde lui offrira un salaire annuel estimé à 3,5 millions d’euros. Il devrait signer un bail pour deux saisons soit jusqu’en 2023.