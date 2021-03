Défenseur du Milan AC, Pierre Kalulu est aussi un grand admirateur de son coéquipier Zlatan Ibrahimovic.

Toujours performant avec le club italien en dépit de ses 39 ans, le Suédois suscite forcément l’admiration du joueur d’origine congolaise. « C’est un exemple à suivre. Quand tu vois ce qu’il fait à 39 ans… Non seulement il est bon sur le terrain, mais il l’est également en dehors. Zlatan, c’est l’exigence et la faim. Il a toujours envie de gagner. Face à ça, tu te dis : “Je ne peux pas venir là et avoir moins envie que lui”. Il te montre la voie à suivre. Et quand tu vois ce qu’il a gagné et la faim qu’il a encore en lui… Tu ne peux pas venir et être tranquille », a-t-il ajouté dans un entretien pour « Europsport. »

Africa Top Sports